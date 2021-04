Eupen-Standard, Gand-Charleroi, Anderlecht-Bruges... les arbitres du week-end

La Fédération a communiqué les désignations pour l'avant-dernière journée de la phase classique.

C'est Christof Dierik qui donnera le coup d'envoi du week-end au Kerhweg où l'AS Eupen reçoit le Standard, Lothar D'Hondt et Bert But lui emboîteront le pas en dirigeant Cercle-OHL et Malines-Zulte Waregem, tanis que Nathan Verboomen s'occupera du duel entre Gand et Charleroi.

Alexandre Boucaut a été désigné pour siffler le derby limbourgeois, Erik Lambrechts pour Waasland-Beveren-Courtrai, tandis que Lawrence Visser dirigera le choc du week-end entre Anderlecht et Bruges. Nicolas Laforge (Beerschot-Ostende) et Jan Boterberg (Mouscron-Antwerp) siffleront les deux dernières rencontres de la 32e journée.