Public confirmé dans huit stades pour l'Euro

À deux mois du coup d'envoi de l'Euro, huit villes se sont engagées à accueillir du public dans leurs stades.

L'Euro 2020 avec du public dans les stades, ça se confirme. Comme le confirme l'UEFA dans un communiqué ce vendredi, huit des douze villes hôtes, dont Saint-Pétersbourg et Copenhague qui accueilleront les matchs de poules de la Belgique, se sont engagées à accueillir des supporters dans les stades.

Les autres villes concernées sont Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Glasgow et Londres, qui accueillera les demies et la finale. L'UEFA laisse jusqu'au 19 avril à Rome, Bilbao, Dublin et Munich, les quatre autres villes hôtes, pour se prononcer.