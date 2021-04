Djibril Cissé va rejouer.... en D4 américaine

L'ancien attaquant de l'équipe de France et de Liverpool se lance un dernier challenge.

Djibril Cissé (39 ans) s'engage au Panatinaïkos Chicago, en 4 ème division américaine. Le club a été fondé il y a deux ans, par un père et son fils, tous les deux fans du Panatinaïkos et de l'ancien buteur des Reds.

La venue de Cissé, véritable légende du club grec (55 pions en 89 matchs entre 2009 et 2011), suit donc une certaine logique. Il semblerait également que l’ex-Auxerrois et Marseillais ait l’intention d’organiser des camps d’entraînement pour les jeunes et les adultes de l’Illinois.