Futsal: l'Euro file entre les doigts des Diables Rouges

Battue en Finlande, la Belgique dit adieu à ses rêves d'Euro 2022.

La donne était claire pour les Diables Rouges Futsal avant le déplacement en Finlande, qui clôturait la campagne éliminatoire pour l'Euro 2022: il fallait au moins un partage à la Belgique pour espérer se qualifier pour l'Euro, tandis qu'une victoire assurait aux Belges leur ticket pour le tournoi continental.

Contraints au partage lors du match aller, les Diables Rouges ont mordu la poussière en Finlande (3-2). La Finlande avait ouvert le score dès le retour des vestiaires, et c'est dans les toutes dernières minutes que la rencontre s'est emballée: Adnane a d'abord égalisé, avant que les Finlandais ne fassent le break en 60 secondes. Et si le but de Pinheiro a entretenu le suspense, il n'a pas suffi: les Diables Rouges s'inclinent et font une croix sur le prochain Euro.