Le club d'Hernan Losada innove en MLS

Lucy Rushton, ancienne joueuse professionnelle en Angleterre, débarque à la tête de DC United en tant que General Manager, en provenance d'Atlanta United. Rushton occupait le poste de Head of Video & Technical Analysis à Atlanta, remportant le championnat de la MLS en 2018. Avant cela, Lucy Rushton était chef scout à Reading, en Angleterre.

BREAKING: @dcunited is hiring Lucy Rushton as its general manager, making her league's first female GM and second in major U.S. sports after @Marlins Kim Ng pic.twitter.com/TJVUb8z5Cw