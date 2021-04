Les Belges de Reims vont avoir un nouveau coach

Le Stade de Reims se prépare à une (r)évolution.

Une page va vraisemblablement se tourner au Stade de Reims l'été prochain. Dans L'Union, le président rémois Jean-Pierre Caillot a confirmé le possible départ de l'entraîneur David Guion.

"J'ai cru comprendre que des clubs s'intéressaient à lui. Sans que notre décision remette en cause son travail, c'est vrai qu'il est peut-être temps de recommencer un nouveau cycle, de repartir sur de nouvelles bases, avec des idées nouvelles et une autre vision. Parce que c'est une évolution normale dans le foot de se remettre en question et parce que les joueurs en ont besoin", a confié le dirigeant du club champenois.

Avant de confirmer les contacts avec Oscar Garcia pour lui succéder sur le banc : "Nous avons effectivement pris des contacts avec l'Espagnol Oscar Garcia. Si nous avons eu un contact avec lui, c'est qu'on pense qu'il est compatible avec nos valeurs, qu'il présente le profil que nous recherchons pour faire encore grandir notre club sportivement." Le technicien a fait un passage éclair en France sur le banc de Saint-Etienne entre juin et novembre 2017.