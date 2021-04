Norwich City va déjà retrouver la Premier League

Relégué la saison dernière de Premier League, Norwich reprend l'ascenseur mais vers le haut cette fois-ci.

Leader de Championship, Norwich City vient d'apprendre sa promotion en Premier League pour la saison prochaine et ce, avant même de jouer. Swansea, troisième, a fait match nul face à Wycombe (2-2) et ne pourra plus revenir sur Norwich, les deux premiers étant promus directement (Watford, actuel deuxième, compte six longueurs d'avance sur Swansea).

Ne pouvant plus qu'être rattrapés par Watford (2e), les Canaries peuvent savourer : ils remontent directement en Premier League un an après leur relégation. Avec huit points d'avance sur Watford, Norwich City peut quasiment s'adjuger le titre ce samedi soir face à Bournemouth.