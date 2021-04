Le match d'adieu de Nicolas Penneteau? "Je ne le prends pas comme ça"

A 40 ans et au terme de sa septieme saison zébrée, Nico se dit partant pour une saison supplémentaire.

Devenu la doublure de Rémy Deschamps en cours de saison, Nicolas Penneteau avait repris la place entre les perches du Sporting de Charleroi, samedi soir, à Eupen. Pour un match d’adieu? Pas forcément, répond-il.

On va se mettre à table, on va discuter et on verra.

"Je ne le prends pas comme ça. J’ai tout donné du début à la fin, que je joue ou pas, et le coach le savait. Dans cette situation-là, il a décidé de me mettre sur le terrain et c’est tout. On en a parlé et j’ai dit que j’étais prêt à jouer, parce que je suis fit", explique le portier français.

Et Nicolas Penneteau pourrait d’ailleurs ajouter une huitième saison à son aventure carolo... si les discussions avec la direction vont dans ce sens. "Si je suis partant? Oui. Mais je suis en fin de contrat, donc on va se mette autour de la table, on discutera et on verra."