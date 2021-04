Le Standard de Liège assure l'essentiel et disputera les Playoffs 2 !

Ce dimanche, le Standard de Liège accueillait le Beerschot lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League. En cas de victoire les Rouches étaient assurés de disputer les Playoffs 2.

Le Standard de Liège avait à coeur d'effectuer un 9 sur 9 avant de disputer la finale de la Coupe de Belgique contre Genk afin d'être dans les meilleures conditions. Mais pour cela, les Rouches devaient l'emporter contre le Beerschot. Et en cas de victoire, le matricule 16 était également assuré de disputer les Playoffs 2.

Mbaye Leye reconduisait quasimement le même onze que celui qui était allé s'imposer du côté d'Eupen la semaine dernière. Diminué à cause d'une mononucléose, Nicolas Raskin débutait sur le banc tandis que Joao Klauss était d'emblée titulaire.

© photonews

La première occasion de la partie sera liégeoise avec cette belle percée signée Klauss. Le Brésilien perforera la défense anversoise avant de voir son tir être repoussé par Vanhamel (7e). Il faudra attendre ensuite plusieurs minutes avant d'assister à une situation chaude. En effet, un round d'observation qui prendra fin avec l'ouverture du score du Standard de Liège. Bien servi par Siquet, Klauss enverra le ballon au fond des filets via une très belle déviation (44e), 1-0.

© photonews

En début de seconde période, Klauss aura l'occasion de faire le break mais le Brésilien frappera à côté du ballon pourtant bien distillé par Amallah (53e). Toutefois, c'est l'international marocain qui doublera la mise sur penalty à l'heure de jeu suite à une faute de main de Dom dans la surface (60e), 2-0.

© photonews

Les visiteurs tenteront ensuite le tout pour le tout en poussant le plus possible, mais le Standard contiendra les assauts des Rats. Mieux encore, les Liégeois planteront une troisième rose via Muleka (86e), 3-0.

Bodart sera à la parade en toute fin de rencontre sur un tir à bout portant de Prychynenko (90e). Ce sera également le cas de Vanhamel qui fera deux très beaux arrêts sans quoi le score aurait été plus lourd.

© photonews

Le Standard de Liège a assuré l'essentiel ce dimanche soir en s'imposant contre le Beerschot. Les Rouches n'ont pas été flamboyants mais ont été efficaces. Avec ce succès, le matricule 16 disputera les Playoffs 2 et abordera ainsi le finale de la Coupe de Belgique contre Genk dans les meilleures conditions avec un joli 9 sur 9.

De son côté, le Beerschot est expulsé du top 8 et descend à la 9ème place.