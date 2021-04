Le dernier match d'Olivier Deschacht ? "Je n'ai encore rien décidé"

Olivier Deschacht dispute-t-il le dernier match de sa carrière ? Va-t-il raccrocher les crampons à l'issue de la saison ? Le défenseur âgé de 40 ans n'a pas encore pris de décisions et ne sait toujours pas s'il évoluera une année de plus en D1A.

Aucune décision ne sera donc prise ce soir. "Je n'ai encore rien décidé, même après le match, je ne le ferai pas", a déclaré Deschacht à HLN. "Mais mentalement, je me prépare comme si c'était ma dernière rencontre. Je veux terminer ma carrière sur une note positive. Dommage que ça ne puisse pas être devant une foule de supporters, mais nous avons eu un beau parcours avec Zulte Waregem", a expliqué le défenseur central.

Francky Dury veut le convaincre de rester. "Le club veut continuer avec moi, mon corps dit aussi que c'est encore possible. Mais je dois aussi me demander si je peux supporter mentalement de passer par huit semaines supplémentaires de préparation, sans savoir où cela va me mener. J'espère que nous serons en Playoffs 2, je ferai tout pour cela. Mais sinon, je dois commencer à réfléchir sérieusement. Il vaut peut-être mieux que je parte en vacances pour prendre ma décision en paix", a conclu Deschacht.