Zulte Waregem - La Gantoise, l'autre finale

Si la rencontre entre STVV et Anderlecht ne vous plait pas, la Pro League offre aussi un derby ultra important pour la fin de saison. Les deux équipes ne devront pas calculer.

Deux équipes rivales, deux saisons compliquées, mais une seule place pour les deux... ou pour personne. Zulte Waregem reçoit La Gantoise ce dimanche et si on a souvent tendance à dire "malheur au vaincu", cette fois, c'est plutôt "malheur en cas de match nul".

Respectivement 8ème et 9ème, les deux équipes ont le même nombre de points. Quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce duel jouera les playoffs 2, et le perdant sera éliminé. Par contre, en cas de match nul, il faudra commencer à ... regarder ce qu'il se passe sur les autres terrains.

© photonews

Si les deux équipes partagent l'enjeu, elles auront alors 47 points, soit le même nombre que le Beerschot et le Standard qui s'affrontent à Sclessin. Mais derrière, avec actuellement 45 points, Malines (à Courtrai) et OHL (contre Waasland-Beveren) pourraient mettre tout le monde d'accord en cas de victoire (ce qui leur ferait 48 points).

Faites le compte: si Zulte Waregem et La Gantoise partagent, les deux équipes pourraient se fare dépasser par OHL et Malines. Quand on vous dit que les deux équipes flandriennes ont tout intérêt à jouer l'attaque.