Super League: l'Union Belge prend position!

La bombe de ce dimanche, c'est l'annonce de la mise en place de la Super League, décidée et crée par 12 clubs fondateurs.

Ce lundi matin, l'Union Belge de Football a donné son avis et prend position aux côtés de l'UEFA en s'opposant à la création de cette Super League.

Les championnats et les grandes instances européennes sont donc contre la création de cette ligue fermée. Il reste à voir maintenant ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines.

We back @UEFA and oppose the organization of a closed competition as agreed among 12 leading European football clubs. https://t.co/aipBTY3Fos