Englebert ravi de l'arrivée de Perbet : "Une très belle opportunité, mais il faut que le reste suive"

Le matricule 4 a frappé un très grand coup en annonçant la signature de Jérémy Perbet en vue des deux prochaines saisons. Le directeur sportif des Sang et Marine a évoqué l'arrivée de l'attaquant français et la suite du travail effectué en coulisses en vue de la saison prochaine.

Jérémy Perbet évoluera au RFC Liège la saison prochaine. Un très joli coup de la part du matricule 4. "Une très belle opportunité que nous avons su saisir. C'est un joueur qui a toujours été très apprécié partout où il est passé et qui a un bon niveau. Maintenant, il faut que le reste suive et qu'il y ait une amélioration au niveau de l'équipe et de la façon de jouer", a confié Gaëtan Englebert.

"Jérémy Perbet n'a pas besoin de grand chose pour marquer des buts"

Le Football Club Liégeois est ambitieux et l'a prouvé en recrutant l'ancien double meilleur buteur de Jupiler Pro League. "Nous avons constaté durant ces trois saisons en Nationale 1 qu'il n'y a pas de grande différence entre la deuxième place et l'avant-dernière. Un championnat fort serré et il faut donc de la qualité pour faire la différence. Il faut être capable de marquer sans encaisser sur un match et nous avions besoin d'expérience. Jérémy Perbet n'a pas besoin de grand chose pour marquer des buts. Mais, il lui faut des ballons donc nous avons besoin d'une équipe qui est capable d'imposer son jeu et de jouer plus haut afin de distiller le cuir plus vite dans le rectangle", a expliqué le directeur sportif liégeois.

D'autres arrivées sont attendues du côté de Rocourt. La signature de Perbet pourrait faciliter la venue d'autres joueurs expérimentés. "Certains vont peut-être vouloir nous rejoindre en se disant que s'ils font une bonne saison, ils pourront rejoindre la D1B. Nous allons voir durant les prochaines semaines les opportunités qui se présentent à nous. L'arrivée de Jérémy donne un très bon signal également à tous nos jeunes. Il avait l'opportunité de rejoindre des formations de Proximus League mais il a préféré descendre d'un échelon pour aider le FC Liège à monter. C'est parfois plus facile de monter et de devenir professionnel avec un club que d'être transféré ou s'imposer autre part", a souligné l'ancien joueur du Club de Bruges.

"Il ne faudra pas laisser passer le train"

Le FC Liège veut retrouver au plus vite le football professionnel. "Faire les efforts nécessaires pour avoir une équipe compétitive. De plus, il va y avoir sans doute des réformes au niveau des championnats et c'est peut-être l'année où nous devons montrer que nous sommes prêts à rejoindre la D1B. Si une réforme a lieu comme ce fut le cas l'année dernière avec les montées de Seraing, du RWDM et du Lierse, il ne faudra pas laisser passer le train", a conclu Engebert.