Aulas se réjouit et parle de... la Coupe du Monde des Clubs

Le Président de Lyon a mis sur la table une compétition qui manifestement lui tient à coeur.

Si le Paris Saint-Germain a refusé d'intégrer la Super Ligue, l'Olympique Lyonnais aurait également pu céder aux sirènes des plus grands clubs européens. Alors qu'Aleksander Ceferin n'a pas manqué de le saluer pour sa prise de position contre ce projet, le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, a répondu aux éloges de son homologue de l'UEFA.

"L’osmose exemplaire de Nasser (PSG) et de l'OL a permis instantanément de défendre les valeurs chères au cœur du public de faire basculer les indécis. La FIFA et l’UEFA devraient s’unir encore plus avec les projets de Coupe du monde des clubs masculins et féminins, où l’exploit serait toujours possible ?", a indiqué le dirigeant lyonnais sur Twitter.