Le patron de la Juventus jette l'éponge: "La Super League ne peut plus voir le jour"

Il était l'un des principaux défenseurs du projet, il n'y croit désormais plus.

Aux côtés de Florentino Perez, président du Real Madrid, Andrea Agnelli, le patron de la Juventus était l'un des instigateurs du projet d'une Super League réunissant quelques-uns des plus grands clubs européens.

Mais le patron de la Vieille Dame a visiblement été refroidi par la marche arrière effectuée par les six clubs anglais. Sans City, Liverpool, Man U, Tottenahm, Chelsea et Arsenal: il n'y croit plus. "Je ne pense pas que la Super League puisse voir le jour dans ces circonstances", a-t-il déclaré.