Le Standard de Liège adresse un message à ses supporters avant la finale de la Coupe de Belgique

Le matricule 16 a demandé à ses supporters de ne pas se rassembler avant la finale de la Coupe de Belgique dimanche (20h45) contre Genk au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Le Standard tentera dimanche de remporter sa neuvième Coupe de Belgique, Genk sa cinquième. En attendant, le matricule 16 a demandé à ses supporters de ne pas se rassembler avant la rencontre de dimanche.

Voici le communiqué :

"Chers supporters, nous sommes maintenant à quelques jours de notre finale de la Croky Cup contre le KRC Genk à Bruxelles. La passion, la fierté et la ferveur de nos supporters manqueront cruellement à l’équipe. Malheureusement, la situation sanitaire reste grandement préoccupante et aucune latitude n’est permise à notre club concernant les règles strictes édictées par les autorités. À l’approche de cette finale, nous exhortons donc nos fidèles fans à ne pas se rassembler et à respecter scrupuleusement les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus. Il est évident que cette situation nous attriste et nous frustre mais il en va de la santé de tous et par ailleurs, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre ce match en péril si des rassemblements devaient avoir lieu autour de l’équipe professionnelle. Les conséquences pourraient être dramatiques. Les joueurs savent que vous êtes derrière eux, comme toujours. Ils sont portés par votre soutien qui, dans ces conditions si particulières, se traduit par un respect des règles collectives dans l’intérêt du bien commun. Allez les Rouches !", peut-on lire dans le communiqué des Liégeois.