Une Premier League avec le Celtic et les Rangers ? Le projet est (à nouveau) sur la table

Une réforme de la Premier League va-t-elle voir le jour ? Le projet, dans les cartons depuis longtemps, repointe le bout de son nez.

Les grands clubs anglais ont beau avoir abandonné le projet de Super League, ils partagent le constat d'un besoin de réformes, notamment au niveau du football anglais ; parmi ces réformes, l'idée d'intégrer les deux géants écossais, le Celtic Glasgow et les Rangers, à une Premier League à 18 équipes (au lieu de 20 actuellement). C'est un projet dont discuteraient les 6 clubs ayant rejoint le projet de Super League (Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool), d'après les informations du Sun.

Ce projet d'intégrer les grands clubs écossais au football anglais est dans les cartons depuis des décennies et a déjà été envisagé, sans succès jusqu'ici ; l'écart de niveau se creusant entre les clubs de Glasgow et le reste du championnat a cependant progressivement enlevé tout intérêt à la Premier League écossaise. Côté anglais, une telle refonte serait positive en termes de droits télévisés et de sponsors. L'UEFA et la FIFA approuveraient le projet.

Des playoffs envisagés

L'idée serait de disputer une saison à 18, suivie de playoffs au terme de celle-ci. "Un championnat à 18 équipes est la seule voie à suivre et c'est ce que pensent l'UEFA, l'ECA et la FIFA depuis longtemps également", lit-on d'une source parlant au Sun. Le football anglais va-t-il changer de visage ? Affaire à suivre ...