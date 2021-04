🎥 Lionel Messi rejoint Cristiano Ronaldo dans le livre des records

Les deux monstres du football sont les seuls à détenir ce record parmi les joueurs des cinq grands championnats.

Face à Getafe, Lionel Messi signait un doublé jeudi soir. Si cela permettait notamment au Barça de garder espoir dans la course au titre, ce doublé était surtout synonyme de record pour la Pulga.

En effet, il a rejoint Cristiano Ronaldo comme le deuxième joueur à marquer 25 buts dans 12 saisons différentes. La seule différence et qui rend ce record encore plus fou est que Messi a réalisé cela en 12 saisons... Consécutives (et avec le même club) !