Un joueur de l'Olympique de Marseille annonce son départ cet été

Comme pressenti, l'aventure marseillaise de l'attaquant, en fin de contrat en juin, s'arrêtera cet été après quatre saisons passées sur la Canebière.

Valère Germain (31 ans, 24 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) va quitter l'Olympique de Marseille. Le natif de la cité phocéenne a annoncé son prochain départ sur Canal+. "J'ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à Marseille, j'ai beaucoup apprécié et on verra ce que l'avenir me réservera", a confié l'Olympien. Qui a une préférence pour son avenir : "J'espère découvrir l'étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi", a lâché l'attaquant.

A l'étranger, Germain intéresse la Sampdoria et le Genoa dans le championnat italien. Le club espagnol du Celta Vigo fait également partie des prétendants de l'ex-Niçois.