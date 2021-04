🎥 Marouane Fellaini offre la victoire au Shandong Luneng

Deux matchs, deux victoires: début de saison parfait pour le Shandong Luneng, lauréat de la Coupe de Chine l'an dernier, et qui s'installe en tête de la Chinese Super League après deux journées de championnat.

Mais Shandong Luneng a dû attendre les tout derniers instants de la rencontre pour venir à bout du Guangzhou Evergrande, vice-champion en titre. Grâce à Marouane Fellaini qui d'un coup de tête salvateur a inscrit son premier but de la saison.

Marouane Fellaini's 1st goal in the 2021 CSL season. In the last minute, the Belgian midfielder introduced into the game in the 2nd half, scored a trademark header for Shandong Taishan to sink Fabio Cannavaro's Guangzhou FC 1:0. 2 wins in a row for Shandong Taishan. pic.twitter.com/WhziSApmcM