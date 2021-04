Ostende et Mouscron devant la CBAS la semaine prochaine

Les dates d'auditions ont été fixées par la Cour Belge d'Arbitrage du Sport.

Le KV Ostende et l'Excel Mouscron sont les deux seuls clubs de D1A et de D1B qui n'ont pas obtenu leurs licences pour la saison prochaine, ils iront plaider leurs causes devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport.

C'est le 5 mai que sera attendu le club côtier devant la CBAS, les Hurlus comparaîtront le lendemain. La décision des arbitres de la CBAS est attendue pour le 10 mai au plus tard, selon les informations du Sporza.