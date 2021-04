Zidane "satisfait" de la prestation du Real Madrid face à Chelsea

Les Madrilènes n'auront pas le droit à l'erreur lors du déplacement à Londres la semaine prochaine.

Le Real Madrid et Chelsea se sont quittés sur un partage (1-1) lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi soir. Un résultat qui arrange certainement plus les Blues que les Madrilènes. Cependant, Zinédine Zidane reste confiant.

"La première période a été un peu difficile mais nous étions bien mieux et plus ordonnés en seconde. Ils ont commencé très fort, ils sont très bons et très rapides. C'est un bon résultat. Au final, nous sommes vivants et nous allons jouer le match retour. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait en général", a-t-il confié après la rencontre dans des propos rapportés par L'Equipe.

"Ce qu'il fait sur le but, c'est impressionnant. Je me réjouis pour lui. Mais je ne suis plus surpris de ce qu'il fait à chaque match", a-t-il ajouté à propos d'un Karim Benzema encore décisif.