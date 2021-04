Faris Haroun et Anthony Gelin participeront-ils aux playoffs 1? "Pas certain"

Franky Vercauteren ne se fait pas trop d'illusions pour son capitaine et son défenseur central.

Voilà déjà plusieurs semaines que l'Antwerp doit faire sans son capitaine, Faris Haroun, et sans son défenseur central, Anthony Gelin. Et ce sera encore le cas pour débuter les playoffs 1, comme l'a confirmé Franky Vercauteren en conférence de presse. "Ils ne sont pas encore fit et ils n'ont pas encore pu s'entraîner avec le groupe", précise-t-il.

Et le coach du Great Old n'est pas très optimiste. Peut-être qu'ils seront de retour avant la fin des playoffs, mais même ça, ce n'est pas certain", regrette-t-il avant de s'expliquer: "Les matchs vont désormais très vite s'enchaîner et c'est encore plus compliqué de revenir après une longue absence. Nous devrons évaluer leur situation au jour le jour. Mais, à court terme, on ne doit pas espérer en récupérer un des deux."