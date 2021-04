Le but "un peu chanceux" de Kevin De Bruyne contre le PSG

Décisif au PSG, Kevin De Bruyne reconnaît que son but était un peu chanceux.

Longtemps malmené par le PSG, Manchester City a inversé la tendance dans la dernière demi-heure, en grande partie grâce à Kevin De Bruyne, qui a surpris Keylor Navas d'un centre tir à la 64e minute de jeu. "Un but un peu chanceux", admet le Diable Rouge.

"C'est le genre de centre qui est toujours difficile à appréhender pour un gardien, parce qu'il s'attend à ce que le ballon soit dévié. Mais c'est bien pour nous, et avec le but de Riyad Mahrez ça nous met dans une excellente position. Mais il y a encore un match retour et on doit être concentré là-dessus", ajoute-t-il.