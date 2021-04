Mbaye Leye prévient : "Nous allons jouer ces Playoffs 2 à fond"

Le Standard de Liège entamera les Playoffs 2 avec un déplacement du côté d'Ostende ce samedi soir (20H45).

Après la désillusion vécue dimanche dernier en finale de la Coupe de Belgique, le Standard de Liège aura à coeur de se racheter en Playoffs 2. "Ce mercredi, la déception était encore là mais nous avons effectué un bon entraînement puis le débriefing a eu lieu ce matin. Les joueurs sont concernés et ont tourné le bouton. Nous allons jouer ces Playoffs 2 à fond. L'intention de les remporter est là et nous ferons tout pour aller jusqu'au bout de ce petit tournoi qui a une saveur de PO1 avec Ostende, La Gantoise et Malines. Nous voulons que le Standard évolue sur la scène européenne la saison prochaine", a expliqué Mbaye Leye en conférence de presse.

"Tous les clubs attendent le Standard de Liège"

Les Rouches affronteront des Côtiers qui ont complètement craqué dans leur sprint final. "Ostende sera déterminé. Ils ont connu un creux, mais la volonté de remonter la pente sera bien présente. Il reste six matchs à jouer avant la fin de la saison et tous les clubs attendent le Standard de Liège", a souligné le technicien sénégalais qui ne pense pas à sa situation personnelle. "Elle est claire depuis longtemps. Quand j’ai signé, je ne voulais pas d’option car ce qui était important, c’est le travail. Je suis satisfait du travail effectué et je pense que la direction aussi", a conclu le T1 du matricule 16.