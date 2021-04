Deux clubs français interdits de recrutement par la FIFA

Un gros coup de massue !!

La FIFA a décidé de sévir ! Dans un communiqué officiel ce vendredi, la commission de discipline de l'instance mondiale a annoncé des sanctions contre Angers et le Paris FC, interdits "de transfert aux niveaux national et international pour une période d’enregistrement" et condamnés à une amende d'environ 30 000 euros en raison de "plusieurs violations des dispositions concernant les transferts-relais".

"La Commission de Discipline de la FIFA a sanctionné les clubs français du Paris FC et du Angers SCO d’une amende de CHF 30 000 et d’une interdiction de transfert aux niveaux national et international pour une période d’enregistrement en raison de plusieurs violations des dispositions concernant les transferts-relais, énoncées à l’art. 5bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. C’est la première fois que les organes juridictionnels de la FIFA sanctionnent des violations liées à des transferts-relais depuis l’entrée en vigueur, en 2020, de ces dispositions. L’affaire concerne un joueur (Kevin Bemanga, ndlr) qui a signé son premier contrat professionnel avec le Paris FC le 1er juillet 2020 et qui a été enregistré par le club parisien le 6 juillet 2020, après avoir évolué en France et en Espagne au niveau amateur. Six semaines plus tard, le joueur a été transféré au Angers SCO et dûment enregistré le 18 août 2020", peut-on lire.