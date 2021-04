Le RB Leipzig se hisse en finale de la Coupe d'Allemagne au bout des prolongations

Le RB Leipzig est venu à bout du Werder Brême en demi-finale de la DFB Pokal, au bout du suspens.

Il aura fallu 120 minutes, et même un peu plus, pour départager le Werder Brême du RB Leipzig en demi-finale de la Coupe d'Allemagne ce vendredi. Tout s'est joué, d'ailleurs, dans ces prolongations, le score après 90 minutes étant de 0-0 ; dès la 93e, Hee- Chan Hwang mettait Leipzig aux commandes, avant que Bittencourt égalise pour le Werder à la 105e+1. Emil Forsberg, finalement, offrira la qualification au RB Leipzig à la 120e+1, envoyant son club en finale face au vainqueur du duel entre le Borussia Dortmund et le Holstein Kiel, prévu ce samedi 20h30.