Ole Gunnar Solskjaer fier de ses troupes : "Du bon travail de fait ce jeudi soir"

Manchester United a pris une très belle option pour la qualification en finale de l'Europa League après sa large victoire 6-2 contre l'AS Roma ce jeudi soir.

Ole Gunnar Solskjaer était fier de la victoire des siens. "Je ne pense pas que le travail est fait, mais c'était du bon travail de fait ce soir. On a bien joué mais on sait qu'ils ont de la qualité. Ils ont marqué deux buts sur leurs deux occasions en première période, deux occasions que nous leur avons données. Ils avaient fait pareil contre l'Ajax (en quarts), ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions", a confié le coach des Red Devils au micro de BT Sport

Le club mancunien était pourtant mené à la pause. Le technicien norvégien a beaucoup apprécié la réaction de son équipe. "Je suis très satisfait de la réplique de mon équipe, surtout la seconde période qui était très bonne. On sait qu'on a des joueurs très créatifs, des joueurs qui peuvent créer des occasions. Le tout, c'est de les mettre dans les bonnes dispositions. Le positionnement de Paul (Pogba, en tant que milieu offensif gauche) aujourd'hui, c'est un rôle dans lequel il est très bon. Il y a beaucoup de liberté, mais parce qu'il y a les fondations derrière lui. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a concrétisé la plupart de nos occasions, on a en a eu quelques unes de belles en plus, mais je suis très satisfait", a conclu Ole Gunnar Solskjaer.