Le RSCA Women accroché à Bruges, à la veille du topper masculin

Hasard du calendrier, un autre Bruges - Anderlecht se disputait ce samedi, avant que les Mauves se déplacent au Jan Breydel ce dimanche.

Le RSCA Women, leader de Super League, se rendait à Bruges pour affronter le Club YLA, une semaine après un Clasico féminin largement dominé par les Mauves. Pas de victoire fleuve cette fois pour Tessa Wullaert et ses équipières, et pas de victoire tout court sur la pelouse des Blauw & Zwart : les deux équipes partageront l'enjeu (2-2), Toloba et Missipo marquant pour leurs couleurs.

Anderlecht reste cependant confortablement installé en tête des playoffs de Super League, 7 unités devant OHL et le Standard.