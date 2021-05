Philippe Clement met l'accent sur le mental: "Voilà ce qui est le plus important pour moi"

Comme son équipe, Philippe Clement est passé par toutes les émotions lors de la seconde période du Topper. Il soulignait la réaction de ses joueurs.

Philippe Clement et le Club de Bruges n'ont pas su s'imposer contre le Sporting d'Anderlecht, mais ils ont au moins eu la volonté de ne pas perdre. Ce nul est bon pour la confiance du leader, mais a surtout une incidence sur le classement puisque les Bruxellois ne reviennent pas à six points au classement.

Le T1 du leader du championnat revient sur cette rencontre: "Je pense que nous n'avons pas bien commencé cette rencontre. Il n'y avait pas assez d'intensité, pas assez de tempo. En deuxième période, c'était mieux."

D'ailleurs, ce "mieux" se traduit par un but de Noa Lang: "Nous ouvrons le score oui, mais c'est dommage de donner le but de l'égalisation. Après, il y a ce superbe coup franc qui nous met en difficultés. Nous avons cependant eu assez de caractère pour revenir au score dans les dernières minutes. C'est ce que je retiens, ce qu'il y a de plus important pour moi aujourd'hui."

Il faudra cependant que le Club de Bruges règle le problème des débuts de rencontre. Cela fait en effet plusieurs semaines que les Gazelles douvent soit revenir au score, soit pousser pour marquer un but après la pause. Ce vendredi à Genk, les Limbourgeois ne leur ferons pas le moindre cadeau, et ce dès la première minute.