Kemar Lawrence déjà sur le départ ? La MLS est sur le coup

Kemar Lawrence n'est plus un cadre au RSCA et pourrait d'ores et déjà rentrer en MLS, où il aurait des contacts avancés avec le Toronto FC.

Utilisé à 15 reprises cette saison, Kemar Lawrence (28 ans) devrait déjà quitter le RSC Anderlecht : d'après les informations de La Dernière Heure, le Jamaïcain intéresse le Toronto FC, avec lequel un accord pourrait déjà avoir été trouvé. Lawrence avait déjà paru proche d'un départ l'année passée, quand un accident de voiture impliquant son frère l'avait maintenu éloigné de la Belgique pendant de longues semaines.