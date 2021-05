Record d'audience pour le Topper !

Le duel entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht a déchaîné les passions ce dimanche.

La rencontre entre le Club Brugge et le RSC Anderlecht de ce dimanche a atteint un nouveau record d'audience en Jupiler Pro League. Pas moins de 562 168 téléspectateurs ont regardé l'une des chaînes Eleven Pro League lors du deuxième match des Champions’ play-offs.

De plus, lors du match Club Brugge - RSC Anderlecht, Eleven Sports a fourni des analyses supplémentaires depuis la « data room » digitale, une première. Grâce à l'utilisation de la réalité augmentée, Eleven Sports parvient à faire entrer les données les plus pertinentes dans les salons des téléspectateurs.

Afin d’optimiser l'expérience des fans, non seulement les dernières technologies sont utilisées, mais la Pro League, Eleven Sports et le partenaire en matière de données Stats Perform veillent également à ce que, pour cette phase de la Jupiler Pro League, des données et des statistiques supplémentaires soient disponibles, tant pour les clubs que pour les fans, lors de la retransmission en direct et sur les médias sociaux de la Pro League et d'Eleven Sports.

Lors des matchs des Champions’ et Europe play-offs, la statistique des Expected Goals a été utilisée pour la première fois. Cette statistique avancée indique la probabilité qu'une occasion se transforme en but sur la base de plusieurs variables, comme la distance par rapport au but ou l'angle d'où le tir ou le coup de tête a lieu.

Le tracking a également pu être visualiser en direct pour la première fois. Comment une équipe se positionne-t-elle sur le terrain ? Combien de kilomètres chaque joueur parcourt-il ? Qui fait le plus de sprints à haute intensité ? Ces données sont utilisées par Eleven Sports et la Pro League pour améliorer davantage les informations destinées aux supporters, mais aussi aux staffs techniques des clubs qui l’utilisent en temps réel pour l'analyse des matchs.

Ces innovations ne sont pas passées inaperçues. Pas moins de 562 168 fans de football ont suivi ce dimanche le match entre le Club Brugge et le RSC Anderlecht. Un record d'audience absolu. Le précédent record avait été établi lors du match entre le KRC Genk et le RSC Anderlecht du 7 février. Quelque 450 000 téléspectateurs avaient alors suivi la victoire anderlechtoise dans le Limbourg.