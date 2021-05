Une icône de Manchester United conseille deux recrues

Seconds de Premier League à 13 points (avec un match en moins) de Manchester City, les Red Devils ont été largement dominés par leur voisin cette saison malgré un beau retour au premier plan.

Attentif à la situation de Manchester United, Roy Keane estime que la formation d'Ole Gunnar Solskjaer a besoin de renforcer deux postes pour rivaliser avec les Citizens la saison prochaine.

"Je pense toujours qu'ils sont à deux ou trois joueurs de défier Manchester City. Ils ont toujours besoin d'un attaquant de classe mondiale, d'un autre milieu de terrain et peut-être d'un défenseur central. Mais je donnerais la priorité à un attaquant et à un milieu de terrain", a expliqué l'ancien milieu mancunien à Sky Sports. "Les deux joueurs auxquels j'ai pensé ces dernières semaines et qui, selon moi, seraient excellents pour Man Utd sont Harry Kane et Jack Grealish", a lâché l'Irlandais.

Deux cibles très onéreuses : 175 millions d'euros pour le premier et de 110 millions d'euros pour le second…