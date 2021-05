🎥 Le "plus beau but" et le geste "le plus important" de la saison de Romelu Lukaku en Serie A

Avec 21 buts et 10 assists en championnat, Romelu Lukaku a été l'un des grands artisans du titre de l'Inter Milan en Serie A. Il désigne deux moments qui auront marqué son exercice 2020-2021.

Si l'Inter avait réussi un bon début de saison, le Milan AC qui a longtemps dominé le championnat italien. C'est finalement en début d'année 2021, et plus spécialement en février, que l'Inter a fait pencher la balance. Avec Romelu Lukaku décisif dans deux rencontres qui ont compté.

Un assist précieux contre la Lazio

Interrogé par la RTBF lundi soir, sur le plus beau but de sa saison, Big Rom' a, d'abord, souhaité mettre en avant... une passe décisive. "Pour moi, le geste le plus important de ma saison, c'est l'assist pour Lautaro lors du match face à la Lazio", insiste-t-il.

Ce jour-là, Big Rom' avait pourtant inscrit un doublé et atteint le cap des 300 buts en carrière, mais il estime que son assist, sur le troisième but milanais, avait été plus précieux encore. "La Lazio nous dominait vraiment à ce moment-là du match et si on n'avait pas mis le troisième, je pense qu'on aurait perdu des points." Une victoire clé pour l'Inter qui en avait profité pour prendre la tête du championnat.

👑 | Le duo Lukaku-Martinez fait encore des étincelles sur cette contre-attaque flamboyante ! 🇧🇪🇦🇷#InterLazio pic.twitter.com/cfSD1Igiio — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 14, 2021

"King of Milano"

Et c'est une semaine plus tard, dans un match tout aussi décisif, que Romelu Lukaku estime avoir marqué le plus beau but de sa saison. Déjà passeur décisif en début de match, le Diable Rouge avait enfoncé le clou, au terme d'une chevauchée dont il a le secret, contre l'AC Milan (0-3).

Le cinquième but en... cinq derbys della Madonnina pour le "Roi de Milan" et une large victoire qui avait permis à l'Inter de prendre définitivement le large en tête du championnat.