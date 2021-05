Europa League : Villarreal élimine Arsenal, Manchester United s'incline mais file en finale

Les Red Devils se qualifient pour la finale de l'Europa League malgré leur défaite (3-2) face à l'AS Roma. Villarreal s'est accroché jusqu'au bout et arrache un nul (0-0) qui leur permet de rejoindre le club mancunien.

AS Roma-Manchester United 3-2

L'AS Roma devait réaliser un énorme exploit pour éliminer Manchester United après avoir pris l'eau au match aller (6-2). Les locaux seront dangereux dès les premières minutes via une frappe de Mancini qui obligera De Gea à se détendre (4e). Trois minutes plus tard, Pellegrini décochera une frappe vicieuse qui filait juste à côté du poteau (7e). La première opportunité mancunienne sera signée Cavani d'un lob sur la transversale (20e). L'Uruguayen, bien servi par Fernandes, ouvrira le score peu avant la pause (39e), 0-1. L'AS Roma égalisera juste avant l'heure de jeu via Dzeko qui ajustera De Gea de la tête (57e), 1-1.

Trois minutes plus tard, les Romains prendront l'avantage via Cristante d'une lourde frappe (60e), 2-1. De Gea sauvera les siens à deux reprises face à Dzeko puis Pedro (61e) avant de remettre le couvert face à Mkhitaryan (63e). Les Red Devils égaliseront de nouveau via Cavani de la tête (68e) 2-2. Mkhitaryan verra ensuite sa frappe heurter le montant (74e). Nicola Zalewski verra sa volée contrée par Telles, permettre aux siens de reprendre l'avantage (83e), 3-2. Manchester United se qualifie pour la finale de l'Europa League.

Villarreal-Arsenal 0-0

Arsenal recevait Villarreal à l'Emirates Stadium. Battus (2-1) à l'aller, les Gunners pouvaient encore croire en leurs chances d'accéder à la finale à Gdansk le 26 mai prochain. Les Gunners se procuraient leur première opportunité juste avant la demi-heure de jeu par Aubameyang dont la volée de l'extérieur du pied heurtait le poteau (26e). Les troupes d'Arteta mettront la pression sur les buts espagnols avec Bellerin qui centrera dans la surface pour Smith-Rowe dont le petit enroulé ira juste à côté (49e).

Le Sous-Marin Jaune manquera une belle opportunité d'assurer sa qualification avec Gerard Moreno à l'entrée de la surface qui écrasera trop sa frappe (53e). En manque cruel d'inspiration, Arsenal manquera le coche dans le dernier quart d'heure. Sur la droite, Bellerin enverra un bon centre pour Aubameyang dont la tête ira frapper le montant (79e). Villarreal arrachait le nul et file en finale !