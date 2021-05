Le Président de l'Inter est sous le charme d'un Blues

LA prestation de Chelsea ce mercredi soir n'est pas passée inaperçue.

Auteur d’une nouvelle performance monstrueuse contre le Real Madrid (2-0) mercredi lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté (30 ans, 44 matchs toutes compétitions cette saison) fait des envieux. L’ancien président de l’Inter Milan, Massimo Moratti, rêve de voir l'international français rejoindre la formation lombarde.

"C’est un joueur qui a toutes les qualités pour compléter l'équipe de la meilleure façon possible. Je me souviens que lorsque nous avons pris Sneijder, nous étions déjà très forts, mais ce joueur nous a mis en position d'avoir une équipe non seulement forte, mais aussi exceptionnelle. Je crois que la même chose pourrait arriver en prenant Kanté. Mais je ne dis cela qu'en tant que fan parce que je sais combien il est difficile de le signer", a plaidé l’homme d’affaires pour Sky Italia.

Avec ce retour à son meilleur niveau, Kanté devrait effectivement être considéré comme invendable par les Blues.