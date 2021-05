🎥 Le but splendide de Kristian Thorstvedt contre le Club de Bruges

Au terme d'un beau mouvement collectif, Kristian Thorstvedt a trouvé le chemin des filets de fort belle manière face au Club de Bruges hier soir.

Kristian Thorstvedt ne risque pas d'oublier cette soirée. Hier soir, son équipe s'est nettement imposé face au Club de Bruges (victoire 3-0 pour Genk), à la Luminus Arena, dans le cadre de la deuxième journée des Playoffs 1. Qui plus est, le Norvégien a trouvé le chemin des filets. Et de quelle manière.

Bien servie à l'entrée de la surface de réparation par Theo Bongonda, il a réalisé un geste de grande classe pour se mettre dans le sens du but, avant de tromper Simon Mignolet (voir la vidéo ci-dessous). Le milieu de terrain de 22 ans a inscrit-là son sixième but de la saison, toutes compétitions confondues. Un peu plus d'un an après son arrivée dans le Limbourg, l'ancien joueur du Viking Stravanger semble lancé.