Kompany se prive de Trebel et Ashimeru

Les compos d'Anderlecht - Antwerp sont tombées et Vincent Kompany a décidé de placer Adrien Trebel et Majeed Ashimeru sur le banc, au profit de Josh Cullen et Jacob Bruun Larsen.





