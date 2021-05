Bientôt la 100e pour Wouter Vrancken à la tête du Kavé

Depuis 2018, Wouter Vrancken effectue du bon travail à la tête du FC Malines, et cela est ben apprécié au club.

Pourtant, la situation était complètement différente il y a encore quelques mois de cela.

À cette période là, le Kavé jouait bien mais les résultats ne suivaient pas. Les joueurs ont toutefois continué à soutenir Wouter Vrancken à 100%, ils se sont battus pour sortir de la crise sportive ensemble : "Ce fut une période difficile mais aussi très instructive", évoque Vrancken dans une interview accordée à Gazet van Antwerpen.

"J'avais le sentiment que certains au club avaient envisagé de me remplacer. Mais je sais que je peux compter sur le support de Tom Caluwé (le Directeur Sportif, ndlr) et de Frank Lagast (le Directeur Général, ndlr), qui n'ont jamais douté", poursuit l'entraîneur des Sang & Or.

Arrivé en 2018, Wouter Vrancken arrive à la barre des 100 match sur le banc du Kavé. L'entraîneur aurait dû fêter cela ce week-end contre Ostende, mais en raison de sa suspension le Limbourgeois de 42 ans ne pourra pas prendre place sur le banc. Il devrait donc être mis à l'honneur lors de la prochaine rencontre du Kavé contre le Standard.