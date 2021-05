La gardien de Lens s'en prend à l'arbitre: "Deux fautes d'arbitrage grossières"

Clement Turpin en prend pour son grade ce vendredi.

Le gardien du RC Lens Jean-Louis Leca (35 ans, 35 matchs en L1 cette saison) ne digère pas. Après la défaite de son équipe contre Lille (0-3) vendredi en Ligue 1, le portier lensois a dézingué les décisions de l'arbitre Clément Turpin. Et devant les médias par la suite, l'ancien Bastiais n'a pas hésité à en rajouter une couche.

"Le match se passe très bien. Et il dégaine direct le carton rouge. Ce sont deux fautes d'arbitrage grossières. J'ai revu les images à la pause, c'est Bamba qui rentre dans Seko. Je vais vous faire une confidence : à la fin du match contre Reims (4-4), il y a une erreur manifeste (un potentiel penalty pour Lens, ndlr) et l'arbitre ne va pas consulter la VAR. Le lendemain, je rentre chez moi en Corse, et je croise un de ses collègues à l'aéroport d'Orly. Il m'explique que ce n'est pas possible de l'appeler car cela peut faire perdre des points. Que si un arbitre est déjugé, il aura des points en moins. Sur les deux derniers derbys, je n'ai pas vu de mauvais gestes ou d'attentats. Personne n'a perdu ses nerfs. Les décisions sont en notre défaveur. Voyez la cheville de Ganago qui a des points de suture. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des voyous", a pesté Leca, très remonté.