Le Real, le Barça et la Juve répondent à l'UEFA

Les trois clubs fondateurs de la Super League s'offusquent et répondent à l' UEFA.

Toujours impliqués dans la Super Ligue, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin ne lâchent rien ! En marge de l'annonce d'un accord avec les 9 clubs repentis de ce projet mort-né vendredi, l'UEFA a indiqué que les 3 cadors européens allaient se retrouver devant "les instances disciplinaires compétentes de l'UEFA". Mais dans un long communiqué officiel commun ce samedi, les 3 formations ont répondu à l'instance européenne.

Ainsi, les Madrilènes, les Catalans et les Turinois déplorent "les pressions, les menaces et les offenses inacceptables" sur les membres fondateurs de la Super Ligue. "Cette situation est intolérable au regard de l'État de droit et les tribunaux se sont déjà prononcés en faveur du projet de Super Ligue, ordonnant à la FIFA et à l'UEFA, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes affiliés, de s'abstenir de prendre toute mesure susceptible d'entraver cette initiative de quelque manière que ce soit tant que les procédures judiciaires sont en cours", peut-on lire.

Au passage, ils confirment "persévérer dans la recherche de solutions adéquates (pour l'avenir du football, ndlr), malgré les pressions et les menaces inacceptables et continues reçues de l'UEFA". Enfin, ils rappellent "à la FIFA, à l'UEFA et à toutes les parties prenantes du football" une volonté de "discuter, dans le respect et sans pression intolérable, conformément à l'état de droit, des solutions les plus appropriées pour la durabilité de toute la famille du football."