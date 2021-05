Mbaye Leye satisfait : "J'ai eu la réaction que j'attendais"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a renoué avec la victoire en s'imposant contre la Gantoise (2-1) lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

Le Standard de Liège semblait un brin dépassé et manqué d'envie en première periode. D'ailleurs, les Liégeois seront cueillis à froid en encaissant rapidement le premier but de la partie après un caviar de Castro-Montes à destination de Bezus (8e). Après la pause, le matricule 16 affichera un meilleur visage et pourra remercier Arnaud Bodart auteur de deux arrêts décisifs et d'un penalty stoppé. Amallah égalisera d'un joli tir et Michel-Ange Balikwisha inscrira le deuxième but des locaux.

"J'ai eu ce que je demandais. La défaite à Ostende (6-2) fut une honte, le maillot n'avait pas été respecté", confie Mbaye Leye à l'issue de la rencontre. "Les joueurs ont bien réagi, surtout en seconde période. La peur était encore présente au début, nous n'étions pas dans l'action comme il faut. Après la pause, nous avons bien joué", a souligné le coach des Rouches.

"C'est un signal que je lance à tout le monde"

Alexandro Calut et Allan Delferrière étaient alignés d'entrée de jeu ce samedi soir. "Pour Allan, cela doit être un peu bizarre parce qu'il jouait avec les U18 contre le Club NXT et je le vois et je me dis tien pourquoi pas ?! Et aujourd'hui, il est titulaire. Quand il a vu son maillot être floqué, il était fier de porter les couleurs du Standard. Cette fierté, certains l'oublient parfois après six mois. Il y en a qui pensent qu'ils deviennent des grands joueurs après six matchs. Je veux que les jeunes gardent leur bonne mentalité. Alexandro a joué une heure face à Castro-Montes qui n''est pas n'importe qui, et il a fait le job. Pareil pour Delferrière face à Yaremchuk, l'un des meilleurs buteurs de D1A. Je suis content de ce qu'ils ont démontré. C'est un signal que je lance à tout le monde, quel que soit l'âge, 17 ou 32 ans, celui qui prouve qu'il peut jouer sera aligné avec moi", a prévenu le technicien sénégalais.