Pochettino commence à se projeter vers la saison prochaine

L'entraîneur du PSG a-t-il déjà fait une croix sur cette saison? Certainement que non.

Avec le nul concédé face à Rennes (1-1) dimanche en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, toujours 2e au classement, compte 3 points de retard sur le leader, Lille, à deux journées du terme de la saison. Et devant les médias, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a commencé à se projeter sur l'exercice 2021-2022.

"Il est clair que cette saison est composée de hauts et de bas. Ce n'est pas le type de saison qu'un club comme le Paris Saint-Germain espérait... Après 4 mois au club, nous avons reçu beaucoup d'informations. Depuis le début, nous sommes ici pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs tout en collectant en parallèle des informations pour aider les joueurs et le club dans nos futures prises de décisions. (...) Comme dans tous les clubs ou tous les staffs techniques, on pense toujours à s'améliorer. Il est évident que ces décisions se prendront à la fin de la saison, comme dans tous les clubs. Avec la direction sportive et le staff technique, nous travaillons surtout pour créer une équipe encore meilleure, la meilleure possible. Et cela dépendra évidemment de nos futurs choix", a confié l'Argentin.