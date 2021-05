Une nouvelle prestation convaincante pour Yorbe Vertessen avec le PSV

Une semaine après avoir inscrit son premier but en EreDivisie, Yorbe Vertessen était titulaire avec le PSV, pour le déplacement à Willem II (victoire 0-2). Et l'attaquant belge de 20 ans a livré une prestation convaincante.

À l'assist sur le but d'ouverture, Yorbe Vertessen a été élu homme du match par les supporters du PSV. Deuxième passe décisive de la saison au passage pour le Belge, qui a participé à 13 rencontres en EreDivisie, dont quatre en tant que titulaire.

You voted 𝐘𝐨𝐫𝐛𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧 🇧🇪 as your #WILPSV 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡!



Klasse, Yorbe! 😎 pic.twitter.com/SpoRHHcutZ