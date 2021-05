Mbappé, Neymar, Yilmaz... les nominés pour le titre de Meilleur Joueur de Ligue 1

À l'approche de la clôture de la saison, la Ligue 1 dévoile les cinq nominés pour le titre de Joueur de la saison.

Il reste deux journées de championnat à jouer et si la course au titre n'a pas encore livré son dernier verdict, on connaît déjà les cinq prétendants au titre de Joueur de la saison. Neymar, élu en 2019, et Kylian Mbappé, élu en 2019, peuvent espérer un deuxième sacre.

Mais ils devront faire la concurrence d'un Monégasque, Wissam Ben Yedder, d'un Lyonnais, Memphis Depay et bien entendu d'un joueur du LOSC, actuel leader du championnat, l'inévitable Burak Yilmaz, auteur de 15 buts et 5 assists pour sa première saison en Ligue 1.