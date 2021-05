Coupe de France : Le PSG se hisse en finale après une séance de tirs au but contre Montpellier

Montpellier et le Paris Saint-Germain (2-2) ont dû passer par une séance de tirs au but pour se départager.

Montpellier accueillait le Paris SG ce jeudi soir en demi-finale de Coupe de France. Kylian Mbappé, tout en vitesse et en puissance, ouvrira le score d’une frappe sèche sous la barre (10e), 0-1. Juste avant la pause, Laborde remettra les deux équipes à égalité via une magnifique frappe du gauche dans la lucarne opposée de Navas (45e), 1-1.

Mbappé ira de son doublé et permettra aux siens de reprendre les commandes de la rencontre (50e), 1-2. Laborde distillera un bel assist à Delort qui égalisera en fin de rencontre (83e), 2-2. Score à la fin du temps réglementaire (2-2). Aux tirs au but, les Parisiens l'emportaient (6-5) après un raté de Junior Sambia et filent en finale de Coupe de France.