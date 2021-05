Genk-Anderlecht, Standard-Malines... les arbitres de la troisième journées des playoffs

Le rythme des playoffs s'accélère en Pro League puisqu'il y aura deux journées disputées en cinq jours. Ce sont Anderlecht et Genk qui ouvrent le programme de la semaine, ce mercredi dans le Limbourg, et c'est Nathan Verboomen qui dirigera la rencontre.

Bram Van Driessche dirigera l'autre rencontre des Champions playoffs entre Bruges et l'Antwerp. Nicolas Laforge sera l'arbitre de la Gantoise-KV Ostende, tandis que Kevin Van Damme sera au sifflet pour la rencontre entre le Standard et Malines.

