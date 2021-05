🎥 L'Ajax a redistribué son trophée à ses abonnés en le faisant fondre !

Réputé pour sa classe, l’Ajax Amsterdam s’est montré digne de son rang. Sacré champion des Pays-Bas pour la 35e fois de son histoire au terme d’une saison particulière en raison du huis clos imposé par la pandémie de coronavirus, le club néerlandais a réservé une magnifique surprise à ses 42 000 abonnés.

Pour les remercier de leur fidélité, même à distance, les Lanciers ont effet fait fondre leur trophée de champion, composé de 2,75 kg d'étain, pour le transformer en 42 000 étoiles de 3,45 g contenant chacune 0,06 g de la coupe. Toutes ces étoiles ont ensuite été envoyées par courrier aux abonnés. "Un morceau d'histoire, un morceau de l'Ajax. Pour vous", a écrit le club. Un geste magnifique !

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA