Philippe Clement garde son calme: "La pièce peut tomber du bon côté"

Le Club de Bruges n'a pas bien débuté ses play-offs 1, mais Philippe Clement garde son calme dans la tempête.

Ce mercredi en conférence de presse, et à quelques heures de se déplacer à l'Antwerp, Philippe Clement est revenu sur le mauvais début de play-offs de son équipes. Avec un point sur six, le leader n'a plus que 5 points d'avance sur Genk à 4 matches de la fin.

"Quand on regarde les 4 matches des play-offs qui se sont déroulés jusqu'ici, personne n'a vraiment dominé une rencontre. Cela s'est joué sur des détails. La pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre lors de chaque rencontre et c'est pareil pour nous. Nous ne devons regarder que nous-mêmes.

Ensuite, Philippe Clement est revenu sur sa passion pour le métier d'entraîneur: "J'aime travailler chaque jour avec les joueurs. Quand les vacances arrivent, je suis content la première semaine mais après j'ai directement envie que ça reprenne. J'aime mon travail d'entraîneur".

Ce jeudi soir, les Brugeois voudront et devront retrouver la victoire, et on peut être certain que ce mercredi soir, les Brugeois regarderont le match entre Genk et Anderlecht d'un oeil attentif, très attentif.