Kompany ne pense qu'à Genk : "La sélection ? Quelle sélection ? Ah, pour l'Euro..."

Nous avons tenté de savoir ce que Vincent Kompany pensait de la sélection à venir pour l'Euro 2020, mais le coach du RSC Anderlecht le reconnaît : il est un peu "déconnecté" ces dernières semaines.

"La sélection ? Quelle sélection ? Ah, pour l'Euro. Désolé les gars, il faut me pardonner, je suis dans un sous-marin ces derniers temps et il ne remonte pas souvent à la surface (rires). Je ne sais rien de ce qui se passe dans le monde", confesse Vincent Kompany. "Je n'ai appris que récemment que la sélection avait été élargie à 26 joueurs. Donc je n'ai vraiment pas la moindre idée de qui sera dedans".

Kompany n'a qu'une chose en tête : les Playoffs, et le duel à venir ce samedi face à Genk. "Je ne pense qu'à ça, aux trois matchs restants. Je me rattraperai après concernant ce qui s'est passé dans le monde".

Van den Brom est un chouette gars

Et le coach du RSCA a donc évoqué le Racing Genk, un adversaire dont il apprécie le jeu et le coach. Les deux hommes s'entendent bien. "Je trouve que c'est un chouette gars, mais je veux le battre et il veut me battre, voilà tout. Nous mettons notre coeur dans le jeu de notre équipe". Deux équipes à la philosophie de jeu en effet comparable : "Je pense en effet que ce sont deux philosophies semblables, les plus proches en Belgique. Nos supporters attendent un certain type de jeu, et il est présent à Anderlecht et Genk. Mais les résultats seront le plus important".